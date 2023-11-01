أستاذ علاقات دولية: الأزمة في غزة أظهرت قوة وشخصية الدولة المصرية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتحرك على كل المحاور لدعم القضية الفلسطينية، ومحاولة حلحلة المشهد المعقد والمرتبك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على اعتبار أن الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الأشد والأكثر خطورة على مسار القضية الفلسطينية.

جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، عبر فضائية «dmc»، أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للعمل على فك التعقيدات في القضية الفلسطينية من خلال الاتصالات مع شركائها الإقليميين والدوليين، والسعي في المسار الأول والأهم وهو إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي قطاع غزة، وهو ما نجحت فيه بشكل واضح.

قوة وشخصية الدولة المصرية

وأكد، أن الأزمة الحالية في غزة أظهرت قوة وشخصية الدولة المصرية التي سعت بكل قوتها إلى العمل على إدخال تلك المساعدات، وكان هناك ضغط دولي حقيقي لإخراج الأجانب من قطاع غزة ولكن الدولة المصرية وقفت بالمرصاد لكل هذه المحاولات، إذ وضعت شرط خروج الأجانب من القطاع مقابل إدخال المساعدات لأهالي غزة.