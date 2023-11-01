ريم مصطفى تدعم فلسطين بالدعاء لأهلها

أعلنت الفنانة ريم مصطفي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تضامنها مع شعب فلسطين بعد الهجمات المتتالية عليهم من العدوان الصهيوني.

ونشرت ريم مصطفي عبر ستوري إنستجرام دعاء قالت فيه: «اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم، اللهم يا رب ثبت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم إنا نشكو إليك الصهاينة المحتلين فإنهم لا يعجزونك يا جبار السموات والأرض».

وأضافت ريم: «اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا وانزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، اللهم احزنهم كما احرمونا واسفهم كما اسفونا».

فيلم أهل الكهف

وانتهت مؤخرا ريم مصطفى من تصوير مشاهدها في فيلم أهل الكهف، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.