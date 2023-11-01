سياسيون: الأزمة الفلسطينية وإعصار ليبيا أكدا أن القاهرة دار العروبة

أظهر الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للعالم كله، أن القاهرة دار العروبة، فضلا عن مدى ثبات الدولة المصرية من موقفها تجاه القضية على مر العصور، إذ كانت مصر أولى دول العالم الداعمة للشعب الفلسطيني، منذ بدء الأزمة الأخيرة في 7 أكتوبر الماضي، التي أعقبها اعتداء غاشم من قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ما أسفر عن وقوع مجازر بشرية بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي غريب للغاية.

القضية الفلسطينية

وفي هذا الصدد قال تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية في منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ثابت على مر العصور.

وأوضح «مطر» خلال تصريحات لـ«الوطن»: أن مصر لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني ومنحه كل حقوقه المنتهكة من الاحتلال الإسرائيلي، وظهر ذلك أمام العالم خلال الفترة الماضية، وأشادت به كافة الفصائل الفلسطينية الأمر الذي يؤكد أن القاهرة مهد العروبة.

حزب إرادة جيل

وفي سياق متصل قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الدعم المصري للقضية الفلسطينية والوقف خلف الشعب الفلسطيني، في أزمته ليس بجديد عليها.

وأوضح اللواء محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر على مر العصور تعد العمود الفقري للشعب العربي بأكمله، وظهر ذلك خلال دعمها للأشقاء الفلسطينيين في محنتهم التي يمروا بها خلال الفترة الأخيرة، وسبقها الدعم الفني للشعب الليبي الذي تعرصت بلاده لإعصار مدمر خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن غرق بعض البلدان ووفاة بعض الأسر، الأمر الذي لقاه دعم شامل من الدولة المصرية، حيث تحركت فرق الإنقاذ والدعم السريع والطوارئ والإسعافات إلى الأراضي الليبية، لانتشال الأشقاء وإيوائهم، الأمر الذي يؤكد أن مصر ظهير الأمة العربية في كل أوقاتها.