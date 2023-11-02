خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن مزادات القطن التي سوف تعقد اليوم الخميس، سوف تحدد مؤشر سعر قنطار القطن في كفر الشيخ، وعدد من محافظات وجه بحري، مشيرا إلى أنه جرى تداول جزء بسيط من القطن، وذلك خلال مزاد واحد فقط، عقد في كفر الشيخ ليوم السبت الماضي.

مزادات قنطار القطن

وأوضح، في تصريحات لـ«للوطن»، أن حركة تداول القطن اليوم الخميس، من المرجح أن تشهد تزايدا جيدا عن المزادات السابقة، سواء في الكمية المتداولة، أو سعر قنطار القطن، سواء طويل التيلة أو القطن فائق الطول.

مزادات وجه بحري وسعر قنطار القطن

وأضاف أن مزادات وجه قبلي أوشكت على الانتهاء، لبيع وتداول سعر قنطار القطن ، لافتاً إلى أن مزادات وجه بحري، وخاصة في كفر الشيخ، سوف تمتد حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك نظرا لكميات القطن الكبيرة في الوجهين البحري والقبلي من العام الجاري 2023.