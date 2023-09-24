أسعار القطن اليوم.. صنف «95» بـ12 ألفا و250 جنيها للقنطار

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، إن أسعار القطن اليوم، سجلت ارتفاعا جيدا للغاية بواقع 100 جنيه، لكل قنطار قطن طويل التيلة، من خلال انعقاد المزادات العلنية التي عقدت اليوم في محافظات الوجه القبلي، خلال الموسم الحالي من عام 2023.

أسعار القطن اليوم الأحد

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انعقاد تلك المزادات العلنية بوجه قبلي، يستهدف بيع وتداول القطن، حيث جاءت فيها أسعار القطن اليوم، للصنف المنزرع في حقول الوجه القبلي، جيزة 95 بسعر 12 ألفا و250 جنيهاً للقنطار، لافتاً أن أسعار القطن هذا العام تشهد قفزة كبيرة للغاية تصب في المقام الأول لمصلحة مزارعي القطن، وللدولة المصرية، كون المحصول تصديري.

أسعار القطن اليوم وعوائده الكبيرة

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة إلى أن أسعار القطن التي يتم تداولها هذا العام عبر مزادات وجه قبلي لم تحدث أن يصل قنطار القطن لهذا الثمن الممتاز والمرضي بشكل كبير للفلاحين، موضحاً أن ذلك يدل على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الزراعة، الذي يعود على المزارعين بالخير الوفير جراء بيع المحصول.