مدرب صن داونز يقلد موسيماني أمام جماهير الأهلي

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه على ستاد القاهرة الدولي، الذي طالما أبهرت خلاله جماهير الأهلي مدربي الضيوف، ليتكرر الأمر في مواجهة فريقها أمام صن داونز الجنوب أفريقي، الحاسمة في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

هل يقلد موسيماني؟ ماذا فعل مدرب صن داونز أمام جماهير الأهلي؟

أمام 50 ألف مشجع تزينت بهم مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وقف رولاني ماكوينا المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، ليتابع هتافات جماهير الأهلي التي هزت ستاد القاهرة قبل انطلاق اللقاء الحاسم.

مدرب صن داونز يعيد إلى الأذهان لقطة موسيماني خلال مواجهة الأهلي

أعاد مشهد «ماكوينا»، داخل أرضية ملعب ستاد القاهرة، الذي التقطته عدسات الكاميرات، إلى الأذهان المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

موسيماني خلال تدريبه لـ«صن داونز»، وقبل تولي مسؤولية قيادة الأهلي، وقف بنفس الطريقة ليتابع هتافات جماهير الأهلي قبل مواجهة فريقه، ليصبح بعدها بأشهر قليلة على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

«شيئ من الماضي»، هكذا علقت جماهير الأهلي على «السوشيال ميديا» على لقطة مدرب صن داونز الذي وقف احتراما أمام تشجيع جماهير المارد الأحمر لفريقها، ليعيد إلى الأذهان صورة موسيماني الذي كتب حقبة ناجحة في قيادته الفنية لنادي القرن الأفريقي.

ودائما ما تتسم مباريات الأهلي وصن داونز بالندية والقوة، حيث التقى الفريقين في أكثر من مناسبة على مدار السنوات الماضية في دوري أبطال أفريقيا، قبل أن تضعهما قرعة الدوري الأفريقي، البطولة المستحدثة لأول مرة هذا العام، وجها إلى وجه في نصف النهائي.