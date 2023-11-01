عاجل| خناقة بين مدافع الأهلي ولاعبي صن داونز عقب نهاية الشوط الأول

نشبت خناقة بين ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، ولاعبي نادي صن داونز، عقب نهاية الشوط الأول، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل خناقة بين ياسر إبراهيم ولاعبي صن داونز

ووفقا لما ذكره مراسل «الوطن سبورت» داخل استاد القاهرة، فإن لاعبي نادي صن داونز دخلوا في خنافة مع ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، قبل أن تتدخل الجهات المتواجدة داخل الملعب، ويتم حل الموقف بشكل سريع.

تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز في الشوط الأول

تعادل نادي الأهلي مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي سلبيًا في الشوط الأول من مباراتهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وكانت بداية الشوط الأول مثيرة في أحداثها مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الثامنة بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للمارد الأحمر، إثر تدخل من حارس مرمى صن داونز على بيرسي تاو.

علي معلول يهدر ركلة جزاء في مباراة الأهلي وصن داونزفي الدقيقة 12، أهدر علي معلول ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد تصويبة من علامة الجزاء على يسار حارس المرمى الذي تصدى للكرة بنجاح.

في الدقيقة 24، لعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيسر سقطت من يد حارس مرمى صن داونز بغرابة شديدة ليحاول المدافع تشتيت الكرة لترتطم بكهربا ثم القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 28، أرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق علي معلول لكنها تسقط من يد حارس المرمى لتصل إلى كهربا ليسددها لكنها ترتطم بالدفاع الذي أنقذها من علي خط المرمى.

وفي الدقيقة 33، لعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور لتصل إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل المنطقة علت المرمى بقليل.

وكان النادي الأهلي تلقى الخسارة بهدف دون رد أمام صن داونز الجنوب أفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، على استاد لوفتوس بجنوب أفريقيا، ضمن مواجهات ذهاب الدور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

الوداد ينتظر الأهلي أو صن داونز

الجدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة يلاقي الوداد المغربي في نهائي بطولة الدوري الأفريقي.