حمزة نمرة يدعم فلسطين بأغنية «حكاية طفل» (فيديو)

دعم الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أطفال فلسطين بنشر أغنيته الشهيرة «حكاية طفل».

وعلق حمزة نمرة على الأغنية قائلا: «اوقفوا الحرب، الحياة والأمل للأطفال».

حمزة نمرة يدعم شعب فلسطين

ودعم حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x شعب فلسطين قائلا: «قلبي واجعني على اللي ماتوا.. مش عارف أنام من القهر.. فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا فروحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم.. في غمضة عين.. في أسرع من غمضة عين.. اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله! لنعيمك يا رب!».

وأضاف نمرة قائلا: «فرحين بما آتاهم الله من فضله»، و«خلاص.. مافيش خوف..مافيش حزن.. مافيش كل العالم البائس المجنون ده.. في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ الجنة طبعاً ليكم أمال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن أنتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي.. ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يا رحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر..‏آمنت يارب بك وباليوم الآخر.. إنا لله وإنا إليه راجعون يقينا».