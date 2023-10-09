حمزة نمرة مفاجأة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32

أعلن مهرجان الموسيقى العربية عن مشاركة الفنان حمزة نمرة ضمن فعاليات الدورة الجديد للمقرر انطلاقه نهاية العام الجاري.

حمزة نمرة يشارك في مهرجان الموسيقي العربية

من المقرر أن يُحيي الفنان حمزة نمرة حفلًا يوم السبت الموافق 28 أكتوبر المقبل، إذ يشارك أيضًا في المهرجان هذا العام عدد من الفنانين المصريين أبرزهم هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ويُقام حاليًا المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.