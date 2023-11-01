حملة مكبرة ومكثفة لمراقبة الأسواق بحي المنتزة ثان بالإسكندرية

قالت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لشن حملات تستهدف مراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية والتزام التجار بالأسعار والإعلان عنها لعدم استغلال المواطن السكندري.

التصدي لجشع التجار

وأشارت رئيس حي ثان المنتزة إلى أنه تم شن حملة مكبرة ومكثفة لمراقبة الأسواق، والتصدي لجشع التجار وردع المخالفين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بنطاق الحملة بمنطقة المندرة قبلي، وخلال الحملة تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، كما قامت إدارة رخص المحلات بتوجيه 18 إنذار لمنشآت تجارية وتم التنبية عليهم الحضور لديوان عام الحي لإستخراج الترخيص وتقنين أوضاعهم، وتم توجيه 6 إنذارات رصد بيئي.

ردع المخالفين

وأوضحت الدكتورة رباب مدنى أن الحملة ضمت إدارة تموين المنتزة وإدارات الحي المختصة، تطوير الأسواق، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، والإيرادات، والرصد البيئي، وإشغال الطريق، مع استمرار الحملات لردع المخالفين والتصدي بكل حزم لمن يتلاعب بالمواد الغذائية والإضرار بصحة المواطنين.