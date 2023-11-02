منذر رياحنة متضامنا مع أهل غزة: ادعوا الله من أجلهم ولا تيأسوا

أعلن الفنان منذر رياحنة تضامنه مع أهل غزة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وحث جمهوره على الاستمرار في نشر الحقائق.

وكتب منذر رياحنة قائلا: جاهدوا بأي شيء.. استمروا في نشر الحقيقة.. ادعوا الله ولا تيأسوا.. أهلنا في غزة يستحقون أكتر بكتير مما نعمل.. ولكنه قدر الله.. يارب النصر من عندك يالله».

منذر رياحنة يدعم الشعب الفلسطيني

ويحرص الفنان منذر رياحنة بشكل دائم منذ انطلاق هجمات العدوان الإسرائيلي على فلسطين بدعم الشعب الفلسطيني بكلمات حماس ودعاء وكتب منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: يالله يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغث اهلنا في غزه أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحم اخواننا واهالينا في غزه وأغثهم والطف بهم وتداركهم بإغاثة، اللهم انت ملاذهم، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد يا رب العالمين يا الله.