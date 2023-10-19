منذر رياحنة: الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.. وصاحب الحق دائما قوي

علق الفنان منذر رياحنة على تأثير تحرك الفنانين والحراك الشعبي العربي على الإخوة في فلسطين، قائلا إن «التكاتف والتعاطف يأتي منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، أي منذ 70 عاما، وهذا الكيان ذاهب إلى زوال، لكن هي مسألة وقت، والدول الغربية تعرف الحقيقة».

من يرغب في معرفة الحقيقة سيبحث عنها

أضاف منذر رياحنة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الحديث الذي يصدر من الفنانين، فقط لشعبنا في الداخل، سواء في غزة أو الضفة، لكي يشعروا بأننا معهم، ولكن الغرب يعرفون ما يحدث، فالمشاهد أمامهم، ومن يرغب في معرفة الحقيقة سيبحث عنها.

وأشار إلى أن الدول الغربية بها حكومات قمعية، ولها قرارات لئيمة، متابعا: «كلمتنا واحدة وإصرارنا واحد وقلبنا واحد، لكي يشعر من في الداخل بأننا معهم ولن نتركهم فقط لا غير».

الأرض تعني الشرف والعرض

وأوضح أن الأرض تعني الشرف والعرض، وصاحب الحق دائما قوياً، متابعا: «إن شاء الله الحق سيرجع، ولا يوجد دولة في العالم ظلت محتلة، والمحتلون يعرفون أنهم ليسوا على حق، لذلك سيخافون وسيظلون خائفين دائما».