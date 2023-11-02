هبة مجدي تحتفل بتصدر «عيشها بفرحة» لقائمة الأكثر مشاهدة على «watch it»

احتفلت الفنانة هبة مجدي عبر ستوري حسابها، بموقع تبادل الفيديوهات «إنستجرام» بتصدر حكاية «عيشها بفرحة»، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر.

وجاء في المركز الأول حكاية عيشها بفرحة لهبه مجدي وهاني عادي اذ احتل المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it.

عمرو محمود ياسين يروج لحكاية عيشها بفرحة

روّج عمرو محمود ياسين منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحكاية «عيشها بفرحة» قائلا: على أون و watch itعيشها بفرحة، من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح وسهر حمزة، إخراج ألبير مكرم، إنتاج الشركة المتحدة- آرت ميكرز (أحمد عبد العاطي).

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، تعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.

الحكاية هي الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود.