أستاذ علوم سياسية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي في الأمد القصير

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمام حرب طويلة لن ينتهي في الأمد القصير، في ظل رفض الولايات المتحدة، والغرب وقف إطلاق النار، وهذا بمثابة إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار العملية العسكرية، اعتقادًا بأن وقف إطلاق النار يُعطي الفرصة لحماس لإعادة بناء قوتها، والهجوم على الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى.

وتابع «كمال» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن العمل البري الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر.

وأشار إلى أن الاحتلال لن يحتل قطاع غزة مرة كاملة، وسيعمل على بناء منطقة فاصلة بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي قد يمتد من كيلو لـ2 كيلو، لكن المشكلة أن هذه المنطقة مأهولة بالسكان، وأي محاولة لإخراج السكان سيُؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين، وهذا يمثل ضغوطًا على المجتمعات الغربية خاصة الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن هناك احتمال لاتساع الحرب من خلال دخول أطراف أخرى، مشيرًا إلى أن انقسام في أمريكا على الحرب الإسرائيلية التي تشن على قطاع غزة، فالسود الأمريكان يقفون بصورة كبيرة مع القضية الفلسطينية، وهناك جدل كبير حول هذا الموضوع.