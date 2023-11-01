بريطانيا ترسل موفدها بالشرق الأوسط للمنطقة لتسريع إدخال المساعدات لغزة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، يزور إسرائيل والضفة الغربية، في الوقت الراهن، في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال وزير الدولة البريطاني، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة: «آتي في زيارة إلى الشرق الأوسط لدعم الجهود الرامية إلى إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة، والمساعدة في ضمان مغادرة الرعايا البريطانيين من غزة، والحيلولة دون التصعيد في المنطقة».

بذل جهود لإدخال مساعدات

وتابع: «إننا بحاجة إلى بذل جهود جماعية لإدخال المساعدات، بما فيها من مواد غذائية وماء ووقود وإمدادات طبية، إلى غزة في أسرع وقت ممكن، وقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 30 مليون جنيه استرليني من المساعدات لهذه الغاية، وسوف أبحث ما يلزم عمله إضافة إلى ذلك».

ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة

وأكد أنه سيبحث مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، الضرورة العاجلة لتجنب التصعيد في المنطقة وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع؛ يمنح العدل والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن «المملكة المتحدة مستمرة في العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة؛ لضمان وصول المساعدات الحيوية المنقذة للحياة، بما فيها الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، إلى غزة في أسرع وقت ممكن».

تأتي زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ضمن سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى، بشأن الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.