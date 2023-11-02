«مستقبل وطن» يعقد لقاءات تنظيمية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف بالحزب، الاجتماع التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب؛ لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بشأن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خطة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة

حزب مستقبل وطن وناقش الاجتماع، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التوعية الكاملة بعدد من موضوعات التنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة.

وعلى هامش الاجتماع، تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي والخطة المستقبلية للأمانة.

الانتخابات الرئاسية

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن في وقت سابق عن تأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المنتظر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

وأشار الحزب إلى أن سيتم فتح جميع مقرات الحزاب بجميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع لاستقبال المواطنين، والتعرف على مطالبهم من المرحلة المقبلة والاستماع لجميع آرائهم نجاه القضايا المجتمعية وحثهم على ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية.