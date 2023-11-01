«مستقبل وطن» بالجيزة يجري زيارة ميدانية لمستشفى الوراق للوقوف على احتياجاتها

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم الوراق التابع لمحافظة الجيزة برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، دعم مستشفى الوراق المركزي سعيًا لتذليل العقبات التي تواجه الأهالي، بتنظيم زيارة ميدانية للمستشفى للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها.

حزب مستقبل وطن أمانة الجيزة

وصرح سيد طه، أمين الحزب بالوراق، بأنه جرى تنظيم زيارة لمستشفى الوراق المركزي من منطلق حرص الأمانة على تكثيف الجهود لخدمة المواطنين في كل القطاعات، وشهدت الزيارة التباحث مع الدكتور محمد ضياء نائب مدير المستشفى، حول العديد من الأمور والمسائل التي تهم المرضي وزوار المستشفى والاطمئنان والتأكد من جاهزية المستشفى، ومناقشة جميع الأمور الصحية التي تخص المواطن الوراقي.

حزب مستقبل وطن

أشار «أمين الحزب» إلى أن الزيارة تمت بحضور أمين الصحة وليد جبريل وأمين الإعلام محمد عرفة اللذان أكدا أن توجيهات وتوصيات القيادة الحزبية صريحة في هذا الشأن، بأن دعم المواطن ومراعاة الحالة الاقتصادية نصب العين وركائز الحزب تدعم ذلك.

وقدم سيد طه الشكر والتقدير لنائب مدير المستشفى الدكتور محمد ضياء على حسن الاستقبال والاستجابة والتعاون الدائم مع حزب مستقبل وطن على راحة المرضى وذويهم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات، وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.