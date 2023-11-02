رئيس العربية للدراسات: أداء المقاوم في تاريخ الصراعات يكون أعلى من المحتل

كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمنطقة العربية.

وأكد خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خسائر دولة الاحتلال الـ16 الذين أعلنت عنهم تل أبيب ليس العدد الصحيح، لافتا إلى أن مقتل 16 وإصابة 2 ليس منطقيا، مستشهدا بأنه في العمليات العسكرية يصاب 5 أضعاف الجرحى، لذا تحتاج تل أبيب 50 عاما للقضاء على الفلسطينيين.

وأشار العميد سمير راغب إلى أن أداء دولة الاحتلال الإسرائيلي بائسة منذ 7 أكتوبر رغم الإبادة التي تقوم بها تجاه قطاع غزة، وحتى الآن غير معروف لدى العالم هدف دولة الاحتلال، وخسائرها مقارنة بما يحدث فادحة، وفكرة المقاومة مستمرة على مر السنين.

41 ألف مقاتل لدى حماس

وأضاف العميد سمير راغب: «في تاريخ الصراعات أداء المقاوم يكون أعلى من المحتل، وحماس لديها 41 ألف مقاتل، مقابل 120 جنديا حشدتهم دولة الاحتلال من قواتها لمواجهة المقاومة، وسر شراسة المقاوم في أنه لا بدائل لديه، إما الحرب أو الشهادة، لذا يعلم الجميع أن قوات الاحتلال متخوفة من المواجهة المباشرة مع عناصر المقاومة».