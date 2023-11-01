مسلسل عيشها بفرحة الحلقة 9.. صدمة «يسر» بصورة لهادي في خطوبته من أخرى

منذ اللحظة الأولى التي اعترف فيها هادي ليسر بحبه لها ورغبته في الزواج منها، وحدثت الكثير من الأشياء جعلتها تتخوف من فكرة الزواج به، وفي الحلقة 9 من حكاية عيشها بفرحة، إذ تعد تلك الحكاية الثانية من مسلسل 55 مشكلة حب، أرسلت يسر رسالة صوتية لهادي لتخبره بأنها لم تكن لديها فرصة للرد على اتصاله إذ أنها كانت تجلس برفقة والدتها.

هادي يخبر يسر برغبته في إتمام زواجهم سريعا

واستطردت يسر التي تقوم بأداء دورها الفنلنة هبة مجدي أن والدتها أخبرتها أن عمها رأى الفيديو الذي انتشر لها برفقته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه جاء للمنزل غاضبا وألقى اللوم على والدتها، وأنه عليه أن يجد حل لتلك المشكلة، ليخبرها هادي بأنه لا داعي لتأجيل الزواج، وأنه حان الوقت حتى يتزوجوا منعا لتعرضها للمضايقات من أي شخص.

يسر تتفاجأ بصورة لهادي أثناء خطبته لأخرى

وبعدما أخبر هادي يسر برغبته في أتمام الزواج سريعا فرحت يسر لسماعها هذا الخبر، وبينما كانت تتفقد يسر هاتفها، أرسلت لها إحدى الفتيات صورة لها برفقة هادي أثناء خطبتهما، لتخبرها أن تلك الصورة من حفل الخطوبة الخاص بهم، وأنها أرادت أن تخبرها في حالة إذا كان هادي لم يخبرها.

موعد عرض مسلسل عيشها بفرحة

وتعرض قناة ON حكاية عيشها بفرحة والتي تعد الحكاية الثانية لمسلسل 55 مشكلة حب من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، وتكون الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة 2 صباحا، وحكاية عيشها بفرحة من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل.