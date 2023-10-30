أحداث الحلقة السادسة من حكاية «عيشها بفرحة».. هاني عادل يعترف بحبه لهبة مجدي

حققت حكاية «عيشها بفرحة» من مسلسل «55 مشكلة حب» نجاحا كبيرا، إذ استطاعت أن تحقق ردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل «عيشها بفرحة»

وشهدت الحلقة 6 من حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب تطور في العلاقة بين هاني عادل وهبة مجدي التي تعرضت لحادث أليم، وقررت أن تجلس على كرسي متحرك، بعد إصابتها في ظهرها بالحبل الشوكي، حيث اعترف هاني بحبه لـ هبة مجدي .

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من عيشها بفرحة

ويعرض مسلسل عيشها بفرحة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «ON»، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة الأولى في الـ10 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الـ عصرا، بالإضافة إلى عرضها على منصة «واتش آت».