مسلسل عيشها بفرحة الحلقة الثامنة.. والدة هادي تذهب ليسر بعد علمها بحالتها الصحية

في الحلقة الثامنة من مسلسل عيشها بفرحة الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين على مدار الأيام الماضية، إذ تعد تلك الحكاية هي الثانية من مسلسل 55 مشكلة حب، تعرضت يسر بطلة الحكاية والتي تقدم دورها الفنانة هبة مجدي إلى مضايقات بعد نشر خبر علاقتها بهادي «الفنان هاني عادل»، ما جعلها تتحدث إليه هاتفيا لتعبر له عن غضبها من نشر ذلك الخبر، إذ أنها كانت ترغب بألا يعرف أحد بتلك العلاقة في الوقت الحالي.

هادي يخبر يسر بأنه يرغب في إخبار الجميع بعلاقته بها

وعندما استمع هادي إلى يسر أخبرها بأنه كان يرغب في إخبار الجميع بتلك العلاقة، وأنه كان لا يرغب في حذف تلك الأخبار، ولم يفعل ذلك سوى لتنفيذ رغبتها هي، لتغلق معه الهاتف ثم ترسل رسالة صوتية لطارق لتعتذر له عن مشاركتها في الفيلم، ثم تقدم له شكر على منحه تلك الفرصة لها.

والدة هادي ترفض علاقته بيسر

لم تكن والدة هادي تعرف أن الفتاة التي ظهرت مع هادي في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا والتي يرغب في الزواج منها لديها مشكلات صحية إثر تعرضها لحادث جعلها تجلس على كرسي متحرك، وبعدما كانت راضية عن تلك العلاقة، نهرته فور معرفتها بذلك، ليخبرها هادي بأنه يحب يسر ويرغب في الزواج منها ولن يتركها.

هادي يحاول إقناع يسر باستمرار العلاقة والعودة للعمل

وبينما كانت يسر في نزهة خارج المنزل، جاء إليها هادي ليقنعها أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على علاقتهما، وأن هذا الموقف يتكرر كثيرا في حياة النجوم والمشهورين، كما أنه عليها الاعتياد على تلك المواقف، حاول إقناعها بعدم ترك العمل واستكمال الفيلم، وبعد محاولات منه لإقناعها، ذهبت والدة هادي ليسر لمواجهتها.