عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بعد إصابته الخطيرة في لقاء صن داونز

نقل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، بعد إصابته أمام صن داونز، في مباراة الفريقين ضمن إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

شهدت الدقيقة 74، سقوط رضا سليم للإصابة ونزول الجهاز الطبي لعلاجه، ولم يستطع استكمال اللقاء بسبب إصابة في عظمة الترقوة، وخرج وشارك بدلا منه أحمد عبد القادر.

وتعرض رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام صن داونز، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.