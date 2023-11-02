ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل.. وتحذير لقائدي السيارات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تضرب عددا من المحافظات بعد قليل وهي الشبورة المائية التي تكثر فجرا على طرق عدد كبير من المحافظات مع تحذير لقائدي السيارات المتنقلين على تلك الطرق حفاظا على حياتهم إذ أنها تؤثر على الرؤية خلال الانتقال لمدة 4 ساعات.

موعد الشبورة المائية على طرق المحافظات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الشبورة المائية تضرب طرق المحافظات حتى الساعة 8 صباحا وهو توقيت يحتاج إلى هدوء في القيادة خلال تلك الفترة.

أماكن الشبورة المائية على محافظات مصر

وتكثر الشبورة المائية في الفترة المذكورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

تحذيرات لقائدي السيارات

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للسائقين عند استخدام الطرق الزراعية في الأماكن المذكورة أعلاه في توقيت الشبورة المائية من أجل توخي الحذر وهي:

- القيادة بهدوء تام

- لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- زيادة مسافات الامان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استخدام آلة التنبيه علي فترات حتي يشعر غيرك بوجودك