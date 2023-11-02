مصطفى عمار: لولا القاهرة الإخبارية «مكانش صوتنا هيوصل».. من كان سيتصدى لـ«مشروع التهجير»؟

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنَّ قناة «القاهرة الإخبارية»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، واجهت العديد من التحديات منذ اللحظة الأولى، من ظرف اقتصادي صعب والبعض حاول مقاومتها والسخرية منها وطرْح العديد من التساؤلات: «اشمعنى القاهرة الإخبارية وليه؟ وهتعمل إيه؟ وهل نحن في احتياج لقناة إخبارية من الأساس؟».

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»: «كل هذه الأصوات أبحث عنها الآن، ولا تجدهم، اختبأوا تحت مكاتبهم، بعد حملة الانتقادات التي لم تنجح في النيْل من قناة القاهرة الإخبارية، وخاصةً خلال هذا الشهر وهذه الأحداث، عرفنا لماذا القاهرة الإخبارية وأهميتها في متابعة الحدث.. لو لم يكن تم إطلاق القاهرة الإخبارية من عام من كان ليتم التصدي لمشروع تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؟».

«عمار»: وسط أحداث غزة كل القنوات العالمية باتت تنقل عن القاهرة الإخبارية

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «كل القنوات العالمية باتت تنقل عن القاهرة الإخبارية الآن.. لولاها مكانش صوتنا هيوصل.. ومحطات عالمية نقلت عن القاهرة الإخبارية مثل CNN، وحتى قنوات دولة الاحتلال نقلت عنها، لولا قناة القاهرة الإخبارية مكانش حد هايسمع أي حاجة عن مصر، وكان سيتم تزييف الحقائق».

«عمار»: نقف بالمرصاد لأي محاولة لتزييف الواقع

وأكد «عمار»: «نحن نقف بالمرصاد لأي محاولة لتزييف الواقع وما يحدث، والقناة نجحت في اكتساب المصداقية لدى الشارع لدرجة بمجرد حدوث أي شيء تجد الناس تسارع لتعرف حقيقة ما يجري من خلال قناة القاهرة الإخبارية».