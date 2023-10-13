قناة القاهرة الإخبارية تدين اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على طاقمها في القدس

أدانت قناةُ القاهرةِ الإخباريةِ اعتداءَ جنودِ الاحتلالِ الإسرائيليِ على كادِرِها في القدسِ المحتلةِ أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ وذلك لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري هنا بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين.

وقالت القناة إذْ أنها تُدينُ، فإنها تحملُ الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِها في الأراضي المحتلة ، كما تشددُ على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطينيِ وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلي