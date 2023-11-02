مصطفى عمار: قناة «القاهرة الإخبارية» وقفت أمام الإعلام المضلل وأهل الشر

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنَّ قناة «القاهرة الإخبارية» وقفت أمام الإعلام المضلل وأهل الشر، والكيانات غير الإقليمية التي تحاول العبث بالحدود والأمن القومي.

«عمار»: قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولا نكتفي بالرد فقط

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»: «نحن دومًا قادرون على الدفاع عن أنفسنا والإعلام المصري لم يعد يكتفي بالرد فقط ولم نعد عاجزين أمام تفوق كاسح لكيانات عربية موجودة.. بل نحن قادرون.. يكفي ما حدث اليوم وأنه في لحظات تم نفي شائعة ترددت وكأننا وجهنا عليها صاروخ وفتتناها في السماء».

أتوجه بالشكر إلى الإعلامي أحمد الطاهري وللشركة المتحدة

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «أتوجه بالشكر إلى الإعلامي أحمد الطاهري وإلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب القرار، وبالتأكيد هناك شخص لا نعرفه وغير ظاهر للناس وهو من فكر في إطلاق قناة إخبارية، هذا الشخص أتوجه إليه بالشكر لأنه كان مبادر وكأنه يرى المستقبل ووعى ضرورة امتلاكنا لقناة إخبارية في توقيت حرج».

الطاهري صائد النجاح ودوره في نجاح القاهرة الإخبارية

وأشار «عمار»، إلى الظرف الاستثنائي والجهد غير العادي لإطلاق قناة القاهرة الإخبارية في العام الماضي، وكيف كان تفاني طاقم العمل بقيادة الإعلامي أحمد الطاهري، قائلاً: «الطاهري لم يُسمح له بالبث التجريبي ولو لمدة 6 أشهر أو حتى إعطائه فرصة لتدريب العاملين، طلع كأنه تكليف عسكري.. هتطلع بقناة إخبارية خلال شهرين ولكنه نجح، وملف جريدة الوطن عن القاهرة الإخبارية عملنا فيه بروفايل عن الطاهري صائد النجاح لأنه نجح واستطاع إثبات تميز كوادر الإعلام المصري».