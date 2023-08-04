مسلم: الإعلام المصري لا يزيف الواقع.. وغطى المشروعات القومية رغم تعددها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الإعلام المصري نجح بقدر كبير في نقل الواقع والمشروعات، إذ لا يمكنه تزييف أو تغيير إنجازات الدولة كما يعتقد البعض: «لو قلنا إن الدولة تنفذ مشروعات، ولو لم تكن تنفذها على الأرض الواقع لأغلق الناس أجهزة التلفاز ولما شاهدنا أحدا».

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»، أنّ الإعلام غطى المشروعات القومية، رغم كثرة عددها وتنوعها، حيث يعكس الواقع ولا يعمل على ترسيخ وعي زائف، فالوعي الزائف ينهار مع أول صدمة.

الوعي الحقيقي حتى لو كان صعبا أفضل طريق لبناء الوعي

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بأن الوعي الحقيقي حتى لو كان صعبا يبقى أفضل طريق لبناء الوعي، موضحًا: «من الحاجات اللي مش بتعجبني عند نخب كثيرة، إنهم لما يروحوا دبي أو دول أوروبية اقتصادياتها قوية، ويرجعوا مصر يقولوا إن الحريات بلا حدود، المفروض يتكلموا عن واجبات المواطن وتراكم الديموقراطية في هذه الدول عبر مئات السنوات وعدد السكان وظروف الدولة».

وواصل: «من الأشياء التي لم تكن جيدة وأتذكرها، هي أنه عندما فتحت الدولة عدة طرق برسوم، مثل طريق شبرا بنها الحر، وطريق العين السخنة الجلالة، وطريق تحيا مصر، انتقد بعض الناس هذا الأمر، رغم أنهم أيدوا نفس التصرف في دول أخرى مثل الخليج»، مشددًا على أن أهم شيء في هذا الأمر هو أن تكون الطرق التي تفرض رسوم للمرور، لها طرق بديلة مجانية.

الإعلام المصري نقل صوت المصريين للقيادة السياسية

وأكد، أن الإعلام المصري نقل صوت المصريين للقيادة السياسية بدرجة كثيرة، حيث تتم حلول كثيرة عبر الإعلام، كما أن المبادرة الرئاسية تبنت الكثير من النماذج التي عرضتها وسائل الإعلام، لأن الإعلام دوره هو أن ينقل من المواطن للقيادة، ومن القيادة للمواطن، وبالتالي يحدث تفاعل طول الوقت.