تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنويا وتحسين البنية التحتية

حظيت محافظة البحر الأحمر بمشروعات تطوير الموانئ والمطارات لتشجيع الاستثمار فى المدن الساحلية، بينها مطار الغردقة الدولى ويضم مبنى الركاب الجديد على مساحة 93 ألف متر مربع، ومكون من 4 طوابق، لاستيعاب الحركة وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولى وإنشاء مناطق متنزهات ومنطقة ترفيهية. وقال أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إنّ صالتى الركاب رقمى 1 و2، تصل قوتهما الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنوياً للقضاء على التكدس.

وتضمنت عملية التطوير 72 كاونتر، لإنهاء إجراءات السفر والوصول و2 كاونتر لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لتسلم أمتعة الركاب القادمين، وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية. وقال أبوالمجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة العام الماضى، تُقل نحو 9 ملايين راكب، وذلك بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، بمعدل زيادة 140% عن العام قبل الماضى، مؤكداً أن المطار مجهز بأحدث تجهيزات الطوارئ للتعامل مع كل الطائرات المتنوعة القادمة من جميع دول العالم، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى جاء ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية بمدينة الغردقة والذى يخدم الاستثمار السياحى بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر والوصول إلى استقبال 30 مليون سائح خلال عام 2023.

مشروعات التطوير وضعت منطقة برنيس على خريطة السياحة العالمية ضمن خطط استقبال 30 مليون سائح في 2023

وافتتح الرئيس السيسى جنوب مطار مرسى علم بعد تطويره بتكلفة 430 مليون جنيه بطاقة استيعابية 600 راكب فى الساعة بهدف جذب أكبر عدد من السياح، وتم تجهيزه تجهيزاً كاملاً على مستوى متميز ويسهّل ربط القاهرة ويخدم الحركة السياحية بمدن جنوب البحر الأحمر، وأشار إيهاب شكرى، عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إلى أن افتتاح الرئيس السيسى لمطار برنيس لفت أنظار العالم إلى تلك المنطقة، وهى واحدة من أجمل الوجهات السياحية بمصر، مؤكداً أن عدداً من المواقع والصحف الإيطالية أعلنت أن شركات السياحة أدرجت المنطقة فى البرامج السياحية، من بينها بعض الشركات الإيطالية، موضحاً أن الرحلة من إيطاليا إلى مطار برنيس تستغرق أربع ساعات، حيث إنها وجهة مثالية للحمامات الشمسية فى فصل الشتاء، مؤكداً أن المنطقة سوف تستعيد أهميتها بفضل المطار الجديد الذى سيجلب آلاف السياح إليها.

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إنه فى مطلع العام 2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال التطوير بالميناء بعد التوسع فى مساحته لتصل إلى 825 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 185%، ومضاعفة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع لتصل إلى 8.5 مليون طن سنوياً بزيادة قدرها 190%، وإنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنوياً، ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 156%، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تضمنت إنشاء محطة للشاحنات بطاقة استيعابية 40 ألف شاحنة سنوياً، وكذلك إنشاء محطة للتربتيك بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنوياً، وإنشاء 6 ساحات تخزينية للبضائع بمساحة إجمالية 110 آلاف متر مربع، وإنشاء كوبرى للمسافرين بطول 500 متر للربط بين محطة الركاب الجديدة ورصيف الميناء ومشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، والأسوار الجمركية والمنافذ والبوابات وتزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 165 كيلووات وبطاقة إجمالية 1 ميجاوات ساعة.

وأشار رئيس مدينة سفاجا إلى أن ميناء سفاجا يشهد خطة تطوير لزيادة مساحته لتصل إلى أربعة أضعاف مساحته الحالية، مضيفاً أن عملية التطوير تكلفت مليارات الجنيهات، وتشمل محطة متعددة الأغراض يتم تنفيذها بأعلى المقاييس العالمية لخدمة حركة التجارة، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء رصيف للحاويات، وسيتم الانتهاء منه منتصف عام 2024، وتجهيز ميناء جديد للصيادين بمساحة تبلغ نحو 72 ألف متر جنوب محطة الحاويات على أعلى مستوى بطاقة استيعابية ضخمة، مزود بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتضم عملية التطوير إنشاء محجر بيطرى جديد، لاستقبال رؤوس الماشية الواردة من الخارج، وتم الانتهاء من تخصيص قطعة أرض بمدخل قرية الحويطات جنوب مدينة سفاجا لإنشاء المحجر الجديد.