جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار فيينا اشتبه محمد أبو بكر مأمور اللجنة الجمركية في راكب نمساوي الجنسية من أصل مصري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

مطار القاهرة

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجه عبدالشافي مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحي تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على محمد سيد مراد المشرف على صالة الوصول قام بتكليف محمود جمال مأمور الجمرك بتفتيش الراكب فتبين وجود 19 شريطا بكل شريط 10 أقراص بإجمالي قرص من أقراص الترامادول المخدر بإجمالي 190 قرصا.

وقام بالجرد والتحريز محمود الحاوي ووائل على بحضور محمد طعيمة من الأمن الجمركي، قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.