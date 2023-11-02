رفع 96 ألف طن مخلفات ضمن حملة مكبرة في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة في عدد من المدن، وتطهير أماكن تجمعات المخلفات، ورفع المخلفات الصلبة والتخلص منها بطرق آمنة، للحفاظ على صحة المواطن والبيئة من التلوث والأمراض.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إنّ حماية البيئة والحفاظ عليها من ضمن أولوياتنا لتحقيق مطالب المواطنين، إذ يتم رفع أعمال القمامة من جميع القطاعات في نطاق الحي، للارتقاء بمستوى النظافة، وتحسين البيئة، وتجميل الشوارع والميادين، منها شارع مجمع المحاكم، وعبده معروف، وشارع الدراسات، وخلف مديرية الأمن القديمة والدراسات.

رفع 96 ألف طن من المخلفات الصلبة بالسنبلاوين

وفي السياق ذاته، قال أحمد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إنّ هناك حملة يومية في الفترتين الصباحية والمسائية، لرفع المخلفات الصلبة والقمامة في نواحي المدينة، وتفريغ صناديق النفايات بالمعاهدة والمنشية واللوجستي وسوق السمك ومنزلقات البستان، لافتا إلى أنه تم رفع 96 ألف طن من المخلفات وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين، والتخلص الأمن منها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض والتلوث بجانب البيئة.

تسوية الطرق غير الممهدة بشربين

وفي مدينة شربين، تابع اللواء عادل برغش، رئيس مجلس المدينة، عمليات تسوية الطرق غير الممهدة ومداخل القرى وتهيئتها وتفريغ صناديق القمامة في نطاق المدينة، شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية، وتحميل 125 طنا من المخلفات إلى المقلب العمومي بقلابشو، ومصنع التدوير بسندوب، لتحسين مستوى البيئة والصورة البصرية للمواطنين، ومنع انتشار الأمراض والفيروسات.