موعد صوم الميلاد 2023 في الكنائس المصرية.. يبدأ خلال أسابيع

يبدأ المسيحيون في مصر صوم الميلاد، خلال الأسابيع المقبلة من شهر نوفمبر الجاري، إذ تبدأ هذه الطوائف صوم الميلاد في تواريخ مختلفة، وفقًا للتقويمات التي تتبعها.

موعد صوم عيد الميلاد 2023

وعادةً ما يكون صوم الميلاد عند هذه الطوائف لمدة 40 يومًا، تبدأ من 25 نوفمبر أو 15 نوفمبر، وتنتهي في 6 يناير، وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023 يوم الأحد 26 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يومًا حتى يوم السبت 6 يناير 2024، وينتهي بصلاة البابا تواضروس الثاني قداس العيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد صوم الميلاد بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية والتي يسمح فيها بتناول السمك، فيما يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى، ويركزون على الصلاة والعبادة والتأمل، كما يحرصون على التقرب إلى الله والاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

فيما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 40 يومًا حتى يوم 25 ديسمبروخلال فترة الصوم، يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتي خلال أيام الأسبوع عدا يومي الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام النباتي حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.

صوم الميلاد في الكنيسة الكاثوليكية

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الميلاد 2023 المجيد يوم 10 ديسمبر، وحتى يوم 24 ديسمبر، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

ويُعد صوم الميلاد من أهم الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يُعتبر فرصة للتأمل والاستعداد لعيد الميلاد المجيد، وهو عيد ميلاد السيد المسيح، الذي يُعتبره المسيحيون رمزًا للخلاص والأمل.