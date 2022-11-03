الكنيسة تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء صوم الميلاد في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى عيد الميلاد 7 يناير 2023، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة به مثل سهرات كيهك والطقس الفريحي في التسابيح.

السمك علامة مجلس الكنائس

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوكسية، يعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتي يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلي جانب الأطمعة النباتية، واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الأن، ولأن السمك رمزا للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.

ويمتد صوم الميلاد لمدة 43 يوما حتى7 يناير(29 كيهك)، تنقسم تلك المدة إلى 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد المسيح كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم ألواح الشريعة، والثلاثة أيام الأخرى تصومها الكنيسة القبطية تذكارا لمعجزة نقل جبل المقطم في أيام القديس «سمعان الخراز».

الصلاة بطقس فريحي

وتمتاز طقوس الكنيسة خلال ذلك الشهر الفريحي، حيث يصلى بداية من شهر كيهك «الشهر المريمي» كما يطلق عليه الأقباط الألحان السنوية والصلوات الخاصة بصوم الميلاد.

ويبدأ الطقس الفريحي لشهر كيهك من بداية الشهر وحتى برامون عيد الميلاد - اليوم الذي يسبق عيد الميلاد - ويمتاز هذا الطقس ببث روح الفرحة والبهجة في النفوس لاستقبال ميلاد المسيح.

وتضمن تسبحة كيهك صلاة الأربعة الهوسات - وهي كلمة قبطية تعني تسبحة - والسبع الثوطوكيات - وهي جمع لكلمة ثيوطوكية والتي تعني تمجيد خاص بالعذراء مريم - ومع بداية شهر كيهك تقال الثؤطوكيات الكيهيكي في باكر وعشية ، بالإضافة إلي بعض قطع عشية يوم الأحد والإبصاليات إلى جانب مردات الأناجيل.