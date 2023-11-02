حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنصورة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة تنفيذ حملات إزالة تعديات ومخالفات في نطاق المركز بمحافظة الدقهلية، وجرى إزالة عدة مخالفات.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء

وأشارت رئاسة المدينة في بيان لها أن المركز يعمل بجد، ويواصل متابعة أعمال القطاعات الميدانية من خلال حملات مفاجئة لإزالة التعديات تنفيذًا للتعليمات بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات وإشغالات وصيانة جميع الكشافات بالطرق، حفاظًا على المظهر الحضاري وحل مشاكل المواطنين بأسرع وقت، تحقيقا لرضاهم بنطاق رئاسة المركز.

حالات إزالة تعديات بالدقهلية

وأوضحت رئاسة مركز المنصورة أنه جرى إزالة مخالفة أعمدة وجدران بالثالث علوي بقرية ميت خميس التابعة للوحدة المحلية بأويش الحجر.

وفي قرية أخرى جرى التعامل مع تعديات أخري وإزالتها في الحال، إذ تم إزالة مخالفة شدة خشبية لصبة الدور الثالث بقرية منية بدواى التابعة للوحدة المحلية ببدواى في مركز المنصورة بالدقهلية.