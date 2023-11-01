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محافظ القليوبية يتابع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب:

حسن صالح
08:37 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
حملة القليوبية اليوم

حملة القليوبية اليوم

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة وأهمية الحفاظ على الرُقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية لمُتابعة أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، 

إزالة 7 حالات على مساحة 13 قيراط و 4 سهم

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات على مساحة 13 قيراطا و4 أسهم، كما تم رصد قطعة أرض على مساحة 9 قراريط بقرية القشيش تم تبويرها وبها تشوينات مواد بناء، وعلى الفورأصدر المحافظ تعليماته بمصادرة اللودر والقلاب المُستخدمين في الأرض

كما تم مصادرة 7 أطنان  أسمنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر تبوير وتشوين مواد بناء بقرية القشيش مركز شبين القناطر وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضيه مسلحات وقواعد مسلحات وأعمده خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة 

وصرحَّ محافظ القليوبية بأن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات 

اوضح محافظ القليوبية أن ما تم إزالته خلال يومين بنطاق المحافظة 74 حالة على مساحة (3 أفدنة و 20 قيراطا و14 سهما)،  تنوعت مابين أعمدة خرسانية وتعديات بتشوين مواد بناء على الأراضي الزراعية. 

وشددَّ الهجان على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديرية الزراعة وحماية الأراضي الزراعية وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف، بضرورة عدم السماح بأي تقاعُس أو تهاون في هذا الملف.

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