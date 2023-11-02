«الصحة» تكشف تفاصيل لقاء قيادات الوزارة مع مصابي غزة: نقدم الدعم النفسي والطبي

كشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة والسكان، تفاصيل لقاء قيادات الوزارة مع مصابي قطاع غزة بعد استقبالهم أمس من خلال معبر رفح، لتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القطاع.

وأوضحت المصادر أنّ لقاء قيادات الوزارة جاء في إطار تقديم الدعم النفسي للجرحي ومؤازرتهم وإعطاء الأمان لهم، وإيصالهم بإيمانهم بالقضية الفلسطينية وحقهم في الحصول على حياة أمنة في وطنهم وأرضهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ عدد المصابين وصل إلى 45 جريحا، وتم تحويل عدد منهم إلى المستشفيات في العريش وبئر العبد.

وذكرت المصادر أنّ الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مرّ على عدد كبير من الأطفال ورافقته مجموعة من أطباء الطب الوقائي، وجرى تطعيم نحو 13 طفلا بأكثر من تطعيم منها شلل الأطفال والالتهاب السحائي والحصبة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الدكتور عمرو خورشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أجرى زيارة للمصابين للاطمئنان على جاهزية سيارات الإسعاف ومعرفة النواقص الطبية إذا وجد لإمدادها بشكل فوري للمصابين، خاصة وأنّه من المتوقع استقبال عدد آخر من الجرحي اليوم.

وأكد المصدر أنّ جميع الحالات المصابة مستقرة وتم تحويلهم إلى المستشفيات، وأنّ العمل المكثف من الأطقم الطبية المختلفة مستمر لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات التشخيصية المختلفة لهم.