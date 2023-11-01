فاينانشيال تايمز تشيد بالخطوة الجريئة والإنسانية للقيادة المصرية باستقبال مصابي غزة

رصدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية باهتمام كبير دخول أول مجموعة من الجرحى والمصابين من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج عبر ميناء رفح البري، وهي المرة الأولى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بفضل جهود القيادة السياسية المصرية لتأمين إدخال المساعدات لسكان غزة والتخفيف من آلام المصابين منهم.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيادروس ادهانوم ترحيبه الشديد بالإجراء المصري الشجاع بإدخال الجرحى والمصابين من المدنيين واستضافتهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

عبور من بوابة رفح المصرية

وعرضت الصحيفة البريطانية صورا للعابرين من بوابة رفح المصرية قادمين من آتون القتال الدائر في قطاع غزة، وقالت إن ذلك يتم بفضل الجهد النشط الذي قامت به القيادة السياسية المصرية خلال الساعات الماضية لتأمين إدخال المساعدات لسكان غزة والتخفيف من الآم المصابين منهم.

ظهور أكثر من 100 شخص

وقالت الفاينانشيال تايمز إنه بفضل الجهود المصرية المستمرة ظهر أكثر من 100 ممن يحملون جنسية أجنبية و22 سيارة إسعاف ، وتم السماح لعشرين شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أما المرضى والمصابين جراء القتال في غزة فقد استقبلتهم مستشفي العريش.

وأشارت إلى أن المرافق الصحية في غزة منهارة بالكامل وعاجزة عن أداء وظيفتها فيما لايزال آلاف القتلى من سكان القطاع تحت انقاض البنايات المتصدعة والمنهارة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

استقبال المستشفيات المصرية للمصابين الفلسطينيين

وأوضحت «الفاينانشيال تايمز» نقلا عن شهود عيان التقتهم في شمال سيناء أن مستشفيات بئر العبد والشيخ زويد والعريش في حالة تأهب كامل لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفاقهم من أفراد عائلاتهم حيث كافة إمكانيات القطاع الصحي المصري قد تخصصت لهذا الغرضت الإنساني.

الدفع بـ40 سيارة إسعاف

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أنه يتم الدفع بعدد 40 سيارة إسعاف لتسريع نقل الحالات القادمة من مصابي غزة لإنقاذ حياتهم بشتى السبل، وقالت الصحيفة إن استمرار الحرب في غزة قد أسفر حتى الآن عن مصرع 1400 إسرائيلي و8500 فلسطيني وإصابة 21 ألفا و500 شخص في قطاع غزة الذي انعدمت فيه كافة سبل الإعاشة من مياه وغذاء ودواء وكهرباء.