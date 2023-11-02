«التعليم»: تجهيز 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بخدمات عالمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، إنّ منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، ما يتطلب تطويرا حتميا، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنافسية حقيقية، مؤكدا إيمان الوزارة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية، لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي، فضلا عن وجود 69 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجار تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.

وأضاف حجازي، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية في مدينة السادس من أكتوبر، المذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة حريصة على توفير مناخ استثماري آمن يحقق أقصى درجات الحياد التنافسي، فضلا عن تشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، حرص الدولة المصرية على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية، التي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم، لافتا إلى أنّ رؤية الوزارة ترتكز على احترام سياسة ملكية الدولة، واستغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا وتعظيم موارد الدولة من خلاله، فضلا عن تبجيل مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص، وتأكيدا وتأصيلا لمبدأ الشفافية المعلوماتية التي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.