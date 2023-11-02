معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

نظمت جمعية الأورمان بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، معرضًا مجانيًا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية على 120 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، تضمنت توزيع الأثاث والأجهزة على أسر من 6 قرى بدائرة مركز طامية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدّ طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أثاث وأجهزة كهربائية

من ناحيته أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنّ المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة مثل الأنتريهات، والصالونات، والبوتاجازات، وأسطوانات غاز، وثلاجات، وغسالات أتوماتيك، وسجاد، وغرف نوم، ومكاتب، ومراتب، ومفروشات.

توزيع الأثاث بالمجان

وأشار إلى أنّه تم توزيع كافة الأثاث والأجهزة بالمجان وفقًا لاحتياج كل أسرة، والحالات المستحقة، والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وهم أهالي قرى دار السلام، ومعصرة صاوي، والمظاطلي، وبندر طامية، وقرية جبلة بسنورس.

تنفيذ عدة مشروعات للأرامل

وأشار إلى أنّ الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

وذكر أيضًا إنّ الجمعية، تحرص على مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.