جامعة عين شمس تستضيف الملتقى الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية

استضافت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الملتقى الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية في القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في مجال المياه.

وقال الدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مركز التميز للمياه، إنّه تم منح 13 منحة بحثية بالعام الماضي بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لـ18 باحثًا من قبل المركز، حيث قدّم الباحثون في الملتقي أبرز ما تم إنجازه ومن خلال نتائج مشاريعهم.

وأقيم الملتقى تحت رعاية مركز التميز للمياه، وهو برنامج بقيمة 30 مليون دولار ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يربط الباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة ومصر بالقطاعين العام والخاص لتوليد البحوث التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير المنح الدراسية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع المياه في مصر.

وتناول الملتقي عددًا من الموضوعات المهمة في مجال المياه، منها كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة المياه، ومصادر المياه غير التقليدية، ومعالجة مياه البحيرات.