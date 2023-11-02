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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التداولات.. ومكاسب السوق تتجاوز 13 مليار جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
10:53 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية التداولات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.92% في مستهل التعاملات عند مستوى 22639.14 نقطة، وسط مكاسب سوقية 13 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.76% عند مستوى 4338.11 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.76% عند مستوى 6494.13 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

ووفق أخبار البورصة اليوم، بلغت قيم التداول في البورصة نحو 264.3 مليون جنيه عبر التداول على 73 مليون سهم، وتنفيذ 9.618 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 13 مليار جنيه في مستهل التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.533 تريليون جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 54.8% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 23 ألفا و100 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.

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