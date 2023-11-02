انطلاق مبادرة «الطالب المنتج» في جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها انطلاق مبادرة جديدة تحت شعار «الطالب المنتج»، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع منتجات الألبان والصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكلية الزراعة بمشتهر.

وقال الدكتور محمود الزعبلاوي كلية الزراعة بمشتهر لـ«الوطن» إنه جرى ضمن مبادرة الطالب المنتج تنظيم ورشة تدريبية عن «كيفية صناعة منتجات الألبان».

في السياق، قال الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري والذي تناول مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي والجُبْن بمختلف أنواعه.

تدريب الطلاب الراغبين في إقامة مشروعات

وأوضح وكيل كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها أن المبادرة تهدف إلي تدريب الطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث يتعلمون إعداد دراسات الجدوى والتسويق والشمول المالي والحرف التراثية، على أن تقدم وزارة التضامن فرص تمويل بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد، من ضمن 5 آلاف مشروع إنتاجي على مستوى الجامعات تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.

الاشتراك في الدورات التدريبية

وأشار وكيل كلية الزراعة بالقليوبية إلى أن الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لكافة طلاب الجامعة ومن الجنسين، حيث تمثل الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا ، حتى ولو كان متنوعاً في قيمته، بغية توجيه فكر الطلاب وممارساتهم إلى الإنتاج والاستثمار، وحتى يشعروا بالإنجاز،

وأضاف وكيل الكلية أنه يتم مع نهاية المبادرة إقامة معارض لمنتجات المشروعات الانتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كليات الجامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك فى نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شئون البيئة بالجامعات المختلفة، وسوف يتم تلقى طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.