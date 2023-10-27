جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

نظمت جامعة بنها الأهلية، ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بعنوان «50 عاما على انتصارات أكتوبر.. دروس ملهمة للمستقبل»، وذلك بهدف غرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلاب وطالبات الجامعة عبر تسليط الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة.

حرب أكتوبر مثال على المعدن الأصيل للشعب المصري

وخلال الندوة التي بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن حرب أكتوبر مثال على المعدن الأصيل للشعب المصري على مر العصور، وقدرته على الوحدة والتماسك في أوقات الأزمات لقهر الأعداء، مشيرة إلى إنه كان من الضروري أن تقيم الجامعة هذه الندوة التثقيفية بغرض توعية الطلاب والطالبات بالدروس والعبر التي يمكن تعلمها من انتصارات أكتوبر مما يساعدهم في مواجهة الحاضر وصناعة المستقبل.

كما أكدت أن حرب أكتوبر تعلمنا أن الكفاح قادر على تغيير الواقع وتحويل الهزيمة إلى نصر، كما أنها تعطي الدرس بأن تغيير الواقع لا يمكن أن يتم أبدًا بالشعارات أو الكلمات الرنانة إنما يأتي بالتخطيط والجهد والعمل والتضحيات، مؤكدة للطلاب والطالبات أنه لا يمكن الوصول للانتصارات والنجاح سوى بالعمل الدؤوب، والعزيمة والإرادة الصـلبة.

نصر أكتوبر له معنى كبير وقوي

من جانبه أشار الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، إلى أن نصر أكتوبر له معنى كبير وقوى لأنه عبور من حالة يأس إلى أمل ومن حالة إحباط إلى فخر، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب النصر هو تكاتف الشعب المصري بأكمله وراء قواته المسلحة والقيادة السياسية بهدف العبور إلى النصر، حيث أوضح أن الشعب المصري رفض النكسة، وهذا أثار دهشة الأعداء الذين توقعوا آنذاك خروج الرئيس جمال عبدالناصر من المشهد، لكنهم اندهشوا من تكاتف الشعب المصري حوله.

وأضاف أن ذكرى انتصارات أكتوبر تجعلنا نستوعب قدرة الشعب المصري العظيم على الانتفاض من أجل استرداد حقوقه الضائعة، موضحًا أن استعادة هذه الذكرى الغالية من قصة كفاح الشعب المصري تأتي بغرض توعية الطلاب والطالبات بأن الإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب هي السبيل الوحيد لتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم ستبقى خالدة في وجداننا وشاهدة على صلابة الشعب المصري، كما إنها سوف تظل نموذجًا ملهمًا لنا جميعًا في العمل بجد ودأب لإعلاء الوطن وحفظ ترابه وصون كرامته.

حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر

واختتم كلمته بالتأكيد على أن حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزًا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، موجهًا التحية والتقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية.

كما حرص خلال كلمته أن يستعرض الرسائل الهامة التي صرح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بغرض توعية الطلاب والطالبات بها، ومنها ما أشار إليه الرئيس السيسي بأنه بمفردات القوة التي كانت لصالح إسرائيل تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر كذلك إشارته إلى أن رفض المصريين للهزيمة في يونيو أدهش الإسرائيليين، وغيرها من الرسائل الهامة.

إرادة المصريين صنعت الفارق

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أكد أن حرب أكتوبر غيرت مفاهيم التوازن الاستراتيجي، موضحًا أن مصر عاشت فترة صعبة بعد نكسة يونيو ولكن إرادة المصريين صنعت الفارق.

وأشاد اللواء نصر سالم بما تشهد مصر حاليًا من إنجازات، وإنشاء بنية تحتية متميزة وقوية في مختلف القطاعات والمجالات ومنها شبكة الطرق والأنفاق والمدن الجديدة والتي ساعدت على تغير معالم الحياة في مصر، كما استعرض عناصر التوازن الاستراتيجي، مؤكدًا دور الجيش المصري العظيم في استعادة جميع الأراضي المصرية حتى توقيع معاهدة السلام.

من جانبها أعربت الدكتورة هالة خلف، رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن سعادتها بتواجدها في جامعة بنها الأهلية كأحد الصروح العلمية والتكنولوجية الحديثة، وقامت بإلقاء محاضرة بعنوان «الجيش المصري في التاريخ القديم»، استعرضت خلالها تاريخ إنشاء الجيش المصري النظامي منذ آلاف السنين وانتصاراته عبر التاريخ.

كما أشارت خلال كلمتها إلى مراحل تسليح الجيش المصري قديمًا، مؤكدة أن الجيش المصري على مدار تاريخه جزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم.

كما قام الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والمحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بالحديث عن شهادات إسرائيلية عن انتصار مصر، مؤكدًا أن مصر تعرضت على مر تاريخها لمحن شديدة ولم يؤثر فيها ذلك في شيء، مشيرًا إلى أن إسرائيل حاولت تزييف الحقائق بشأن انتصار مصر في أكتوبر، كما أن قادة إسرائيل ‏كتبوا أن النصر الخاطف الذي حققته إسرائيل في 67 ‏لم يعطها الأمن.

وأضاف أستاذ التاريخ المعاصر، أن الدولة المصرية صاحبة حضارة عريقة ولم تغير حدودها منذ 7 آلاف سنة، مؤكدًا أن شبة جزيرة سيناء مصرية إلى الأبد ولن نفرط في ذرة رمل واحدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين منذ عام 48 حتى الآن.