جامعة بنها ضمن الأفضل بالعالم في تصنيف شنغهاي للموضوعات 2023

أعلنت جامعة بنها أن تصنيف شنغهاي للموضوعات أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، وصُنفت الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية، وفي 3 تخصصات في مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الطبية والعلوم الطبيعية.

فئات تصنيفات جامعة بنها

وأشارت جامعة بنها في بيان لها، أن التصنيفات جاءت كالتالي:

- الفئة من 101 - 150 عالميا في مجال العلوم البيطرية، والفئة الثالثة محليا مع جامعتي القاهرة وبني سويف.

- الفئة من 151 - 200 عالميا في مجال العلوم الزراعية، والفئة السابعة محليا مع جامعتي الفيوم وطنطا.

- الفئة من 201 - 300 عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية، والفئة الثانية محليا مع جامعة المنصورة.

- الفئة من 201 - 300 عالميا في مجال هندسة الاتصالات، مع جامعتي أسوان والمنوفية محليا.

- الفئة من 201 - 300 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية، والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 301 - 400 عالميا في مجال الرياضيات، والفئة الرابعة محليا مع جامعة الزقازيق.

- الفئة من 301 - 400 عالميا في مجال علوم وهندسة الطاقة، والفئة الثالثة محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 301 - 400 عالميا في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية، والفئة الخامسة محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 401 - 500 عالميا في مجال هندسة علوم الكمبيوتر، والفئة الثالثة محليا مع جامعة أسوان.

- الفئة من 401 - 500 عالميا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية.

- الفئة من 401 - 500 عالميا في مجال العلوم البيولوجية الإنسانية، ومع جامعتي كفر الشيخ وقناة السويس محليا.

تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الأكاديمية

وأضافت الجامعة في بيانها، أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الأكاديمية والبحثية بدأ منذ عام 2009، ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجالا علميا، تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، وتم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.

وأكدت الجامعة أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.