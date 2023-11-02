نوة المكنسة.. 4 أيام من العواصف والأمطار الغزيرة في عدة محافظات

ينتظر سكان المحافظات الساحلية في مصر، أولى النوات التي ستضرب مصر في فصل الخريف 2023، وهي نوة المكنسة التي ستبدأ بعد أقل من أسبوعين في شمال وجنوب صعيد مصر، وجنوب وشمال مند القناة ووسط سيناء، حيث تشهد سقوط أمطار غزيرة، ورعد وبرق، وكذلك انتشار الصقيع، وهو الأمر الذي يستوجب من المواطنين بضرورة توخي الحذر.

مدة نوة المكنسة

وأكد الدكتور عبدالله علام ، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوي الجمهورية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة المكنسة، مدتها تكون 4 أيام متتالية، وستبدأ يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، أي بعد 14 يومًا من اليوم، وهي نوة غزيرة المطر وسيكون اتجاه الرياح بها شمالية غربية وعاتية، كما يسود خلالها سقوط صقيع خلال الساعات الأولي من اليوم.

نوة المكنسة تضرب المحافظات

وأشار أن نوة المكنسة سيكون بها رياح عاصفة تكون محملة بالأتربة والرمال، ويسودها انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصة علي محافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وكذلك القاهرة الكبرى.