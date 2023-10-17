موعد أقرب نوة تضرب المحافظات الساحلية.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ جغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوى الجمهورية، عن موعد أول نوة تضرب محافظات مصر، وخاصة المدن الساحلية منها، والتي تشهد رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة خاصة على محافظات الدلتا وشمال وجنوب سيناء.

موعد نوة المكنسة

وأشار «علام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أقرب النوات المحتملة هي «نوة المكنسة»، والتي تكون مدتها 4 أيام، حيث تبدأ 16 نوفمبر المقبل، وتكون غزيرة المطر، كما تكون اتجاه الرياح بها شمالية غربية، وهو الأمر الذي يجب معه توخي الحذر، خاصة في المحافظات الساحلية، والاستعداد الكامل لها وتقليل ساعات الخروج ليلا.

رياح شديدة في نوة المكنسة

وأضاف أن الرياح خلال نوة المكنسة تكون شديدة للغاية ومتواصلة على مدار أغلب ساعات اليوم، لذلك ينصح بالبعد التام عن أعمدة الكهرباء، أو السير على طرق منزرع عليها أشجار، خشية سقوطها وتعرض المارة لأي ضرر، كنا أنها تكون موجه شديدة البرودة.