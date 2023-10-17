سقوط أمطار غزيرة على محافظة دمياط.. وطوارئ للتعامل مع تقلبات الطقس

تعرضت محافظة دمياط منذ فجر اليوم لسقوط أمطار غزيرة، منذ قليل، وبالتحديد في المناطق الشمالية على نطاق مدينة رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة، وهي المناطق الساحلية التى تطل على البحر المتوسط وشهدت سقوط أمطار غزيرة، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في دمياط التي بدأت منذ أمس، تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 50% متقطعة ومتفرقة على مدار اليوم.

استعدادات للأمطار في دمياط

وأكد الدكتور رضا قويطة رئيس مجلس مدينة عزبة البرج بدمياط، لـ«الوطن»، أن الوحدة كانت رفعت درجة الاستعدادات لمواجهة موجة التقلبات الجوية واستعدادا لسقوط الأمطار والذي كان متوقع من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم تسليك وتطهير بلاعات المطر بالمدينة وذلك استعدادا لسقوط الأمطار.

غرفة عمليات تعمل طوال اليوم وتتلقى الشكاوى

وأكد استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، وتوقف الإجازات وبدل الراحات، مشيرا إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 125 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وبحسب إدارة الأزمات في المحافظة و شركة الصرف الصحي فإن سيارات الصرف منتشرة في كل المناطق للتعامل السريع مع التقلبات الجوية المتوقعة والتى بدأت منذ التي ، منذ الفجر ومتوقع استمرارها على مدار اليوم حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه.

طقس دمياط اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في محافظة دمياط اليوم، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، مع استمرار سقوط أمطار متفرقة على النواحي الشمالية بنسبة 50%، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.