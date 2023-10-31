«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على 23 محافظة لمدة 48 ساعة مقبلة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تقلبات جوية شديدة فى حالة طقس لمدة 48 ساعة مقبلة، من حيث تكاثر للسحب العالية والمنخفضة والمتوسطة التي يصحابها سقوط أمطار غزيرة ورعدية بدء من مساء اليوم وحتى غدا الأربعاء.

أمطار غزيرة ورعدية بنسة 70% على 23 محافظة

وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن حالة عدم الاستقرار ستؤثر على نحو 23 محافظة بدءًا من الليلة ولمدة 48 ساعة، وتشهد تكاثر للسحب الممطرة، ما بين الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، بنسب تتراوح بين 30-40% على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال الدلتا وصولا الى القاهرة والجيزة، فى حين تتراوح الأمطار بين 40-70% على سيناء ومدن القناة وجبال البحر الأحمر وخليج السويس وصولًا الى محافظات شمال الصعيد.

محافظات تشهد أمطار بدء من الليلة

وتشمل الأمطار كلا من محافظات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح- الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - دمياط- بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الشرقية - شمال سيناء - جنوب سيناء- بني سويف - المنيا - الفيوم- الجيزة- القاهرة- دمياط-البحر الأحمر- القليوبية- الوادي الجديد).

درجات الحرارة غدا الأربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.