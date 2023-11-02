وظائف جديدة في مستشفيات الإسكندرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حاجتها للتعاقد مع موظفين في 11 تخصص طبي لصالح مستشفياتها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية عن تفاصيل فرص عمل لـ11 تخصصا بحسب الإعلان الرسمي من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

تخصصات طبية مطلوبة في الإسكندرية

العنايه المركزة «طبيب مقيم - أخصائي - استشاري»

- طب الطوارئ طبيب مقيم - استشاري

- مبتسرين «استشاري»

- عناية مركزة اطفال استشاري حاصل على دكتوراه.

- تخدير أطفال «استشاري»

- انف واذن «استشاري حاصل على دكتوراه»

- جراحة القلب والصدر «طبيب مقيم - أخصائي - استشاري»

- جراحة التجميل والحروق «طبيب مقيم - أخصائي - استشاري»

- جراحة المخ والأعصاب «طبيب مقيم - أخصائي - استشاري حاصل على دكتوراه»

- مسالك بولية «استشاري»

- طبیب أشعة «استشاري حاصل على دكتوراه أو زمالة مصرية»

شروط ومواعيد التعاقد للأطباء في الإسكندرية

- أن يكون التعاقد على تلك الوظائف الطبية طبقا للتعاقد الوزاري علي حساب الصناديق الخاصة بالمستشفيات المتعاقدة

- التقديم عن طريق ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : health.directorate.alex@gmail.com خلال الفترة من 1 وحتى 18 نوفمبر 2023.