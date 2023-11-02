كاتب فلسطيني: سيناريوهات «الاحتلال الإسرائيلي» للتعامل مع غزة غامضة

تحدث الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، جميل عادي، عن السيناريوهات المتوقعة في الحرب على غزة، والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها خلال هذه الفترة، خاصة وأنها سيناريوهات غير مُعلنة ويمارسها في الخفاء.

سيناريوهات غامضة للاحتلال الإسرائيلي

وقال خلال تصريحاته لبرنامج 8 الصبح المُذاع على DMC، أن ما يدور في قطاع غزة كارثة إنسانية والاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أساليب العنف، وهناك سيناريوهات غامضة للاحتلال غير مُعلنة بشكل عام، خاصة في ظل التعتيم القائم على المشهد حاليًا، وأن إسرائيل الآن تسيطر على الأوضاع بشكل كبير سواء في الضفة أو في غزة.

وأكد أن السيناريو الأول في الحرب هو الدخول برًا لقطاع غزة لتقليص مساحته إلى 110 كيلو متر مربع، وذلك بعد إخلاء السكان من المنطقة الشمالية والاتجاه جنوبًا، ويبررون هذا السيناريو بأنهم يريدون القضاء على حماس، وتفجير الانفاق وإن أمكن تحرير الرهائن.

توقعات باستمرار الحرب على غزة

وأضاف أن السيناريو الثاني سيطرة إسرائيل على المنطقة الشمالية، لتنفيذ خطة يسمونها حدوة الحصان، والضغط على غزة من الجنوب والشمال، متوقعًا أن تستمر الحرب حتى رمضان المُقبل، ما يهدد الأمن القومي العربي خاصة وأن إسرائيل لها أهداف غير معلنة من وراء هذا البطش، أهمها إقامة دولة فلسطين الكُبرى.

وأكد أن إسرائيل لها أهداف غير مُعلنة، أولها تقليص مساحة غزة وثانيها وضع يدها على الأرض التي تحتوي على الغاز هناك، وذلك لأن إسرائيل طرحت نفسها كبديل بعد الأزمة التي حدثت في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتحاول أن تخلق ممر اقتصادي، لأوروبا وأمريكا ولذلك يدعموها بشكل كبير.

وأكد أن السيناريو الأخير التي تُريد تنفيذه إسرائيل هو الانفراد بالضفة الغربية بعد إجهاد غزة وإنهاء المقاومة فيها، والسيطرة الأمنية الكاملة عليها، والقضاء على الفصائل والحركات العديدة الموجودة في الجسم الفلسطيني.