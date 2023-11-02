مدبولي: نموذج مجمع مدارس القرية الكونية يعتمد على المنهج التعليمي المبدع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية في مدينة السادس من أكتوبر، قائلا: «يحقق حلم كبير للدولة المصرية».

أضاف:«أرض القرية الكونية كانت مهملة ومش عارفين نعمل بيها إيه، وكانت مخصصة للتربية والتعليم وأصل من أصول الدولة غير المستغلة، وأعتقد أن إنشاء مجمع مدارس فيها يبين نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية في التعاون مع القطاع الخاص».

تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

أشار إلى أن صندوق مصر السيادي برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ترجم فكرة سياسة الحكومة فى المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأوضح أن نموذج مجمع مدارس القرية الكونية يعتمد على المنهج التعليمي المبدع، ولابد من التوسع في هذا النموذج في كل مكان بمصر، والمصروفات تغطى طلب شريحة كبيرة جداً من الأسر المصرية متوسطة الدخل غير القادرة على توفير تكلفة المدارس الدولية، ونموذج اليوم لا يقل بأي حال من الأحوال عن نموذج المدارس الدولية التي يدفع بها أولياء الأمور 4 و5 أضعاف ونفس المستوى.

وتابع:«محتاجين 300 مدرسة على هذا النمط، لو أنشأنا 10 مدارس فى كل محافظة يبقى 270 مدرسة ومستعدين كدولة إتاحة اراضي على مستوى المحافظات، والمدارس الجديدة التى يتم انشائها تبدأ تتاح هذه النوعية من المدارس، كما وجه الشكر لكل القائمين على هذا المشروع.

جاء ذلك خلال افتتاحه مجمع المدارس بالقرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.